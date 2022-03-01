ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Пентагоне заявили, что российские оккупанты покидают Чернобыль

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 31 марта.

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0:38 В Пентагоне заявили, что российские войска покидают Чернобыль, сообщает «Бабель».

В то же время вашингтонский корреспондент Al Arabiya Жозеф Хабуш пишет со ссылкой на сотрудника министерства обороны США, что войска РФ отходят в Беларусь.

Ранее член Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщал, что в белорусский центр радиационной медицины в Гомеле привезли облученных российских террористов, захвативших ЧАЭС.

0:26 Россияне снова использовали фосфорные снаряды – 30 марта в Марьинке.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В городе было обнаружено с десяток возгораний, их ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Также под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино – пострадавших среди гражданских нет, но повреждено несколько домов. Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.

0:10 Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что город выстоял против «второй в мире армии».

Об этом сообщает «УНИАН».

- Ирпень – небольшой город, но он не позволил второй по величине армии в мире продвинуться вперед. У нас был дух, сильная армия и территориальная оборона, и отступать нам было некуда. Мы боремся за нашу землю. Россияне напали на Ирпень и хотели завладеть им, но не смогли. Они захватили 30% города. Несколько дней назад мы их выбили. Теперь Ирпень украинский на 100%, - сказал мэр.

Маркушин отметил, что гуманитарная спасательная операция все еще продолжается, поскольку многие жители Ирпеня не смогли уехать.

- Здесь по-прежнему опасно, потому что рядом Буча, Ворзель и Гостомель. Они под войсками РФ, которые до сих пор стреляют. Используют систему «Град», снаряды и мины. Вывозим раненых и трупы. Сегодня и вчера мы эвакуировали около 500 человек. Я сегодня сам эвакуировал около 50 детей и 100 взрослых. Много разрушенных зданий, школ и детских садов. Есть полностью разрушенные жилые многоэтажки, - сообщил мэр.

00:04 Словения поддерживает отправку в Украину систем противовоздушной обороны С-300.

Об этом заявил премьер-министр Словении Янез Янша в эфире CNN, передает «Зеркало недели».

- Да, я поддерживаю это, потому что это оборудование, в котором сегодня больше всего нуждается Украина, - заявил Янша.

Также Янша прокомментировал перспективы отношений официального Киева с НАТО и возможный внеблоковый статус Украины:

- Я думаю, что они приняли какое-то прагматическое решение, потому что после того, как они выиграют эту войну, я думаю, НАТО захочет, чтобы они присоединились. Когда они победят в этой войне, украинская армия будет одной из сильнейших, если не сильнейшей армией на европейском континенте, - заявил премьер Словении.

Ранее предоставить Украине одну систему С-300 для защиты от российских авиаударов предварительно согласилась Словакия.