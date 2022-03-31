В Раде разработали законопроект о компенсации за разрушенное во время войны жилье

Народные депутаты наработали законопроект о компенсации гражданам Украины за жилье, утраченное из-за боевых действий

Об этом в Telegram сообщила глава политической партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Государство готовится обеспечивать украинцев компенсацией за повреждение и уничтожение жилья во время войны. В частности, речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 кв. метров, а не денег. Соответствующий законопроект №7198, разработанный парламентом совместно с правительством и по инициативе президента, уже зарегистрирован в ВР», – отметила политик.

Она рассказала, что люди, потерявшие свое жилье, обязательно должны зарегистрироваться через приложение «Дія», после чего будут иметь право на получение компенсации.

По словам Шуляк, регистрация позволит государству уже сейчас начать работать и просчитывать расходы на восстановление жилья, ведь речь идет о сотнях миллиардов гривен.

«Этот вопрос беспокоит многих людей, потому что во многих городах полностью разрушены дома. Этим законопроектом мы предусмотрели также, что человек сможет выбирать город, где хочет поселиться. То есть, если квартира была в Харькове, то владелец разрушенного жилья сможет выбрать соответствующую квартиру с такими же характеристиками в другом областном центре», – рассказала она.

Шуляк также выразила надежду, что эта инициатива поможет собирать информацию об ущербе и в дальнейшем использовать ее в судебных исках для получения компенсации потерь от российской федерации.