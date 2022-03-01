Первый обвинительный акт о коллаборационизме уже передали в суд

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя Краматорска за осуществление коллаборационной деятельности (часть 1 статьи 111-1 УК Украины). Это первый обвинительный акт в Украине, который уже передали в суд.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что 25 марта житель Краматорска записал на мобильный телефон видео, в котором отрицал осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины и публично призвал граждан к поддержке незаконных решений и действий государства-агрессора. В дальнейшем он выложил запись на свою страницу в социальной сети TikTok.

«Это первый обвинительный акт, направленный в суд за совершение коллаборационной деятельности (ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), вступившей в силу 15 марта 2022 года. За 15 дней ее действия уже зарегистрировано 151 уголовное производство. Она позволяет привлекать к ответственности лиц, которые в какой-либо форме сотрудничают с государством-агрессором. Санкция за совершение такого преступления предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы», – отметили в ОГП.