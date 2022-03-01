Оккупанты на Николаевщине: В Николаеве и области объявлена воздушная тревога

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 29 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 30 марта.

Информация постоянно обновляется:

10:20

09:04 В ГСЧС сообщили, что всю ночь продолжались работы по разбору завалов и поиску людей из-под них на здании облгосадминистрации, разрушенной в результате попадания вражеской ракеты.

По состоянию на 07:00 31 марта погибли 16 человек (спасателями деблокированы из-под завалов 15 тел погибших, 1 человек умер в реанимации).

На месте работали 47 спасателей и 9 единиц техники. В 08:00 планировалось провести смену личного состава ГСЧС.