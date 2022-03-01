В Николаеве на маршруты вышли 185 единиц общественного транспорта

Утром 31 марта в Николаеве 185 единиц общественного транспорта вышли на маршруты.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Троллейбусы:

– №2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - мкрн Намыв (с берегом) – «Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.

Трамваи:

– №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»); – №3 (ЧСЗ - 10-я Военная); – №6 (Промзона - Центральный рынок); – №11 Центральный рынок - 10-я Военная.

Коммунальные автобусы:

– 6-я Слободская - Универсам (администрация Корабельного района); – 6-я Слободская - мкрн Кульбакино (самолет); – Парк Победы - мкрн Терновка; – ул. Садовая – мкрн Ракетное Урочище

Частные перевозчики: №1, 2, 3, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89.

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00.

Следить за перемещением транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.

Обратите внимание! График движения может изменяться в зависимости от сигналов тревоги.

Напомним, что в Николаеве вернут плату за проезд в коммунальном транспорте. Также цены за проезд решили повысить.