В Николаеве на маршруты вышли 185 единиц общественного транспорта

Утром 31 марта в Николаеве 185 единиц общественного транспорта вышли на маршруты.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Троллейбусы:
– №2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» - мкрн Намыв (с берегом)
– «Николаев Грузовой» - мкрн Намыв.
Трамваи:
– №1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб - 6-я Слободская»);
– №3 (ЧСЗ - 10-я Военная);
– №6 (Промзона - Центральный рынок);
– №11 Центральный рынок - 10-я Военная.
Коммунальные автобусы:
– 6-я Слободская - Универсам (администрация Корабельного района);
– 6-я Слободская - мкрн Кульбакино (самолет);
– Парк Победы - мкрн Терновка;
– ул. Садовая – мкрн Ракетное Урочище
Частные перевозчики: №1, 2, 3, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 34, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 89.
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 7:00 – 18:00.
Следить за перемещением транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.
Обратите внимание! График движения может изменяться в зависимости от сигналов тревоги.
Напомним, что в Николаеве вернут плату за проезд в коммунальном транспорте. Также цены за проезд решили повысить.