«Под видом лиц, сопровождающих гуманитарку»: В Хмельницком задержали трех военнослужащих, которые за взятку переправляли мужчин в Польшу

Сотрудники Государственного бюро расследований в Хмельницком задержали троих военнослужащих, которые переправляли мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщили в ГБР.

Во взаимодействии с Хмельницкой областной военной администрацией была разоблачена схема переправки в Польшу военнообязанных граждан Украины под видом лиц, сопровождающих гуманитарные грузы для нужд одной из воинских частей Хмельницкого.

Схему организовал военнослужащий этой части и привлек к противоправной деятельности еще двоих подчиненных.

За свои услуги дельцы брали в эквиваленте от 2 тысяч долларов США.

Задокументировано несколько фактов получения денег от потенциальных заказчиков. Один из военнослужащих был задержан «на горячем» - при получении части платы - 600 долларов США.

В ходе обыска в кабинете организатора схемы было найдено 140 тысяч гривен. Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении трем задержанным о подозрении.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по части 3 статьи 368 («Взяточничество»), части 5 статьи 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде содержания под стражей сроком до пяти лет.

Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая прокуратура в военной сфере.

Напомним, как на Одесчине мужчина пошел в территориальную оборону, чтобы незаконно переправлять призывников за границу.