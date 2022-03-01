В Черкасской области Бюро экономрасследований национализирует 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих беларуси и россии

Бюро экономических расследований инициировало национализацию 400 железнодорожных вагонов, которые являются собственностью россии и беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

По результатам проверок предприятий российской федерации и республики беларусь, транспортирующих оборудование по железной дороге, сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили в Черкасской области 400 вагонов железнодорожного подвижного состава.

Также в одном из городов области обнаружен железнодорожный вагон с электрооборудованием (12 тяговых электродвигателей и 12 якорей тяговых двигателей), принадлежащий белорусскому предприятию.

В настоящее время осуществляется оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования.

Перечень выявленных ТМЦ направлен в «Укрзалізницю» и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения о дальнейшей национализации.

Мероприятия БЭБ по выявлению и анализу деятельности СХД, где конечными бенефициарами являются резиденты рф и рб, установления активов этих стран и остановка работы предприятий, осуществляющих незаконную торговлю с Россией и Беларусью, в том числе и контрабандным путем, продолжаются.

Напомним, как на Волыни обнаружили семь грузовиков, принадлежащих компаниям из беларуси и россии – три из них уже передали ВСУ