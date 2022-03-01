«Наша бригада конкретно обоср*лась»: СБУ опубликовала аудиоперехват, как оккупант жалуется жене на большие потери

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31.03.2022 13:33

Российские оккупанты, терпящие огромные потери в боях с ВСУ, признают, что облажались на войне.

Аудиоперехват разговора оккупанта опубликовала Служба безопасности Украины.

- Наша бригада конкретно обоср*лась. Потери есть, раненых много. Здесь вся армия тупая, дебилы просто, – рассказывает русский захватчик своей жене.

Он откровенно признает силу и мощь Вооруженных Сил Украины и говорит, что рашистам мы не по зубам:

– Мы не можем выполнять задачи против такого противника. Все что ты говорила, что у украинских войск есть техника – действительно, блин, так и есть.

«Что ж, такие признания приятны, но они не должны вводить нас в заблуждение! Враг еще здесь хочет уничтожить нашу нацию! Поэтому выход у нас один – бороться до последнего! – подытожили в СБУ.

    Фотофакт