«Наша бригада конкретно обоср*лась»: СБУ опубликовала аудиоперехват, как оккупант жалуется жене на большие потери

Российские оккупанты, терпящие огромные потери в боях с ВСУ, признают, что облажались на войне.

Аудиоперехват разговора оккупанта опубликовала Служба безопасности Украины.

- Наша бригада конкретно обоср*лась. Потери есть, раненых много. Здесь вся армия тупая, дебилы просто, – рассказывает русский захватчик своей жене.

Он откровенно признает силу и мощь Вооруженных Сил Украины и говорит, что рашистам мы не по зубам:

– Мы не можем выполнять задачи против такого противника. Все что ты говорила, что у украинских войск есть техника – действительно, блин, так и есть.