«Испугана до смерти. Меня трясло 2 дня»: Мать захватчика, родившегося на Херсонщине, отказалась выезжать заграницу из оккупированного россией города

Российский оккупант, родившийся на Херсонщине, организовал спецоперацию для выезда матери за границу, однако она отказалась и осталась в городе.

Соответствующая аудиозапись опубликовала пресс-служба СБУ.

«Кто важнее – путин или родная мама? Как это – обстреливать город, в котором живет ближайший человек? Такие вопросы встали перед оккупантом, который родился в Херсонской области, но впоследствии пошел в российскую армию. На родную землю он вернулся уже захватчиком…» – подписали опубликованную запись в СБУ.

Судя по аудиоперехвату СБУ, рашист не слишком переживает о том, какое горе принес на Родину. Он хочет только вывезти мать из оккупированного города и даже согласовал отдельную спецоперацию со своими командирами. На других людей ему плевать.

Но мама отказывается:

- Испугана до смерти. Меня трясло 2 дня… Я очень люблю сыновей… Но у меня здесь муж лежит, я его самого не оставлю.