Украинская разведка предупредила белорусских военных: «У нас есть персональные данные о вас и ваших родственниках»

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предостерегло белорусских военных от вторжения.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГУР.

«Украина никогда не была и не будет враждебной в отношении белорусского народа. Главное управление разведки Министерства обороны Украины в очередной раз подчеркивает, что Украина никогда не представляла угрозы, не планировала и в дальнейшем не планирует каких-либо агрессивных действий в отношении Беларуси. В то же время военная разведка Украины обращается к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призывает их отказаться от участия в преступной агрессии россии против нашей страны. Совершаемые каждый день оккупантами преступления против мирного населения, в т.ч. против ни в чем не повинных детей и женщин, не имеют ничего общего с воинской доблестью, офицерской честью и долгом перед вашей отчизной – Беларусью».