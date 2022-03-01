Украинская разведка предупредила белорусских военных: «У нас есть персональные данные о вас и ваших родственниках»

Главное управление разведки Министерства обороны Украины предостерегло белорусских военных от вторжения.
Об этом сообщается на Facebook-странице ГУР.
«Украина никогда не была и не будет враждебной в отношении белорусского народа. Главное управление разведки Министерства обороны Украины в очередной раз подчеркивает, что Украина никогда не представляла угрозы, не планировала и в дальнейшем не планирует каких-либо агрессивных действий в отношении Беларуси. В то же время военная разведка Украины обращается к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призывает их отказаться от участия в преступной агрессии россии против нашей страны. Совершаемые каждый день оккупантами преступления против мирного населения, в т.ч. против ни в чем не повинных детей и женщин, не имеют ничего общего с воинской доблестью, офицерской честью и долгом перед вашей отчизной – Беларусью».
«Также уверяем вас, что мы располагаем полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины. Надеемся на ваше благоразумие», - говорится в сообщении.