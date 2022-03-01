В ракетных обстрелах Украины участвовали предатели, перешедшие к РФ в 2014 году

К ударам по Украине крылатыми ракетами «Калибр» морского базирования привлекались не только граждане России, но и предатели, которые в феврале-марте 2014 года перешли на сторону РФ во время оккупации Крыма.

Об этом сообщили в ВМС Украины.

В обстрелах принимает участие капитан 2 ранга Григорий Бреев, командир нового фрегата вмф россии «Адмирал Макаров», бывший командир украинского корвета «Луцк». Бреев родился в поселке Кирнасовка Винницкой области.

«Интересно, что вице-адмирал Макаров, в честь которого назвали корабль, является уроженцем украинского города Николаев. Его именем назван Национальный университет кораблестроения, в центре Николаева есть улица Адмирала Макарова», - говорится в сообщении.

На втором фото – капитан 3 ранга Егор Тугарин – предатель Украины, который сейчас проходит службу в ЧФ РФ в должности командира патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и выполняет преступные приказы по ударам по мирным городам Украины.

Егор Тугарин (слева на фотографии) родился в Киеве. Его отец Виталий Тугарин – капитан 1 ранга запаса, бывший военнослужащий ВМС Украины. Работал в инспекции Министерства обороны. Контр-адмирал Рогачев, в честь которого назван корабль, в 1944-1946 годах командовал Киевской военно-морской базой Днепровской флотилии.