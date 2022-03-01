В Донецкой области ГБР разоблачила нескольких сотрудников исполнительной службы, которые перешли на сторону оккупанта

Иллюстрационное фото В среду, 30 марта, следователи Государственного бюро расследований объявили четыре подозрения по статье «Коллаборационная деятельность».

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

За сутки ГБР открыло три уголовных производства за коллаборационизм и объявило о подозрении четырем лицам по части 7 статьи 111-1 (Коллаборационная деятельность) Уголовного Кодекса Украины.

ТУ ГБР в Краматорске начало досудебное расследование в отношении нескольких работников Государственной исполнительной службы Мангушского отдела в Мариупольском районе Донецкой области, которые перешли на сторону врага и добровольно заняли должности в псевдоохранных органах российских оккупационных властей.

По другим уголовным производствам сообщено о подозрении четырем сотрудникам правоохранительных органов, которые также перешли на сторону врага и начали сотрудничать с представителями оккупантов.