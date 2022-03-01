Оккупанты подписали акт, согласно которому якобы «охраняли» ЧАЭС, но теперь эти полномочия передали персоналу станции

Российские захватчики составили и подписали акт приема и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции, окончательно подтверждая намерения покинуть ЧАЭС.

Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом» в Телеграмм.

Отмечается, что в акте подтверждено, что «претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск государственной гвардии русской федерации не имеется».

В частности, в документе указывается, что российская армия охраняла объект с 24 февраля по 31 марта.

«Оказывается, более пяти недель оккупанты станцию «охраняли», да еще и так хорошо, что никаких упреков», - отмечают в «Энергоатоме».

Напомним, что еще 24 февраля российские оккупанты все же захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС. Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, по истечению этого времени возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрелы, чтобы восстановить электропитание ЧАЭС и заявили, что в помощи белорусской стороны не нуждаются.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.