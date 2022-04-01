США ввели санкции против поставщиков российской армии

США ввели санкции против компаний, которые входят в цепочку поставок российской армии.

Об этом пишет «Лига.net».

В санкционный список попала 21 компания и 13 физических лиц, большинство из которых связаны с этими фирмами.

В список вошли такие компании, как Серния Инжиниринг, Сертал, радиотехнический НИИ «Вектор», который помогал в разработке российской радиолокационной системы разведки «Лиана», крупнейший в России производитель микросхем АО «Микрон», разработчик суперкомпьютеров Т-Платформа, НИИ молекулярной электроники и другие. В то же время из санкционного списка убрали российский банк «Озон».