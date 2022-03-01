Снайпер николаевских десантников точным выстрелом остановил колонну вражеской техники

Снайпер разведывательного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николай Б. проявил свое мастерство в противодействии оккупантам.

Об этом сообщили в Командовании десантно-штурмовых войск ВСУ.

Его подразделение выполняло боевое задание в районе одного из населенных пунктов Николаевской области.

Во время движения вражеской колонны он точным выстрелом остановил первую бронированную машину «Рысь» 34-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей остановившейся колонны. Этим сразу воспользовались воины десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать попавших в засаду оккупантов.

Понеся потери, противник остановил наступление и вынужден был отойти. Также в этом бою Николай Б. захватил в плен офицера оккупационных войск.