США откроют стратегические запасы, чтобы снизить цену на нефть и ударить по доходам РФ

Президент США Джо Байден принял решение направлять на рынок из стратегического резерва страны в среднем по 1 миллиону баррелей нефти в сутки в течение ближайших шести месяцев.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на «Белый дом».

«По итогам проведенных консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о самом масштабном в истории предоставлении нефти из стратегического запаса. Он будет направлять на рынок в среднем по 1 миллиону баррелей в день в течение ближайших шести месяцев», - говорится в заявлении американской администрации.

«Президент Байден будет координировать эту инициативу с союзниками и партнерами по всему миру. Ожидается, что другие страны присоединятся к этой инициативе, и тогда совместными усилиями удастся высвобождать гораздо более 1 миллиона баррелей в сутки», - отмечает Белый дом.

Вероятно, США хотят снизить цену на нефть, что уменьшит прибыль России.