Великобритания анонсировала поставки оружия, в котором нуждается Украина

Великобритания и ряд других стран намерены передать Украине больше летального вооружения.

Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, сообщает «Интерфакс-Украина».

- В результате сегодняшних обсуждений будет больше помощи Украине в виде летальных вооружений. Некоторые страны выступили с новыми идеями и, конечно, предложили больше денег, - приводит телеканал Sky news слова Воллеса по итогам состоявшейся конференции по военной помощи Украине.

В то же время, отметил он, поставщикам вооружений Украине нужно изменить список поставляемого оружия, чтобы лучше отвечать запросам Киева. По данным Sky news, в рамках новых поставок Украине передадут дальнобойную артиллерию и зенитные ракеты.