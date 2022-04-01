ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 31 марта.

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0:43 В Херсонской области освобождены 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

ВСУ освободили села: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

Местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников.

Также захватили «трофейную» технику: танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ.

0:35 Германия и Турция согласились стать гарантами безопасности Украины.

Об этом сообщил в Telegram глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Приветствуем позицию Реджепа Тайипа Эрдогана, который выразил готовность Турции стать гарантом безопасности Украины согласно предложенной нами концепции. Также вчера глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия готова предоставить Украине гарантию безопасности. То есть на сегодняшний день уже две мощные страны-участницы НАТО поддержали наши предложения. Спасибо нашим союзникам!» - отметил Арахамия.

0:28 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что, по его мнению, российские войска «достаточно скоро» попытаются захватить треть Украины, и что Москва использует это для усиления своей позиции на переговорах.

Об этом он заявил в эфире CNN, сообщает «Европейская правда».

- Я вижу перегруппировку, реорганизацию российских войск. Я думаю, что они довольно скоро попытаются оцепить украинские силы, в частности на Донбассе. А потом, захватив треть земли в Украине, они захотят вести переговоры с этой… очень сильной позиции, - сказал Моравецкий.

Премьер Польши подчеркнул, что союзникам Украины необходимо продолжать вводить «сокрушительный набор санкций».

- Москва опасается долгосрочных санкций. Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы прекратить покупать российскую нефть и газ, - заявил он.

0:25 Журналист Денис Казанский опубликовал видео, что насильно мобилизованных в армию РФ жителей Донбасса «держат как скот в нечеловеческих условиях».

0:15 Швеция выделит 1,1 миллиарда долларов на жилье и прочие расходы для украинских беженцев, сообщил министр финансов страны Микаэль Дамберг, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Правительство Швеции подготовит новый закон, обязывающий муниципалитеты обеспечивать жильем беженцев. Также в Швеции планируют стимулировать украинцев выходить на работу, однако увеличения выплат социальной помощи не планируется. Около 26 тысяч украинцев обратились за защитой в Швеции.

0:01 Российский военный корабль «Саратов», подбитый и затопленный в порту Бердянска. Фото от 30 марта, Planet Labs Inc, «Новое время».