Президент Зеленский лишил генеральских званий двоих предателей из СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумова и экс-руководителя управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
Наумов и Криворучко были бригадными генералами. При этом Наумов уехал из Украины накануне вторжения РФ, против него открыли уголовное производство о госизмене.
- Им что-то помешало определиться, где их родина. Они нарушают воинскую присягу, принесенную на верность украинскому народу по защите нашего государства, его независимости и свободы. Случайным генералам с нами не по пути. А настоящим героям из СБУ – настоящая благодарность, - отметил Зеленский.