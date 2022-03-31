Президент Зеленский лишил генеральских званий двоих предателей из СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумова и экс-руководителя управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Наумов и Криворучко были бригадными генералами. При этом Наумов уехал из Украины накануне вторжения РФ, против него открыли уголовное производство о госизмене.