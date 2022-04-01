Оккупанты на Николаевщине: Количество жертв обстрела здания облсовета выросло до 24

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 31 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 1 апреля.

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08:01 По состоянию на 07:00 1 апреля в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации и ее разрушения погибли 24 человека, сообщили в ГУ ГСЧС.

Из-под завалов спасатели вызволили 23 тела погибших и один человек скончался в больнице.

Работы продолжаются круглосуточно.