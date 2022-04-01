«Необходимо постоянно транслировать ужасы войны»: Замазеева пригласила иностранные СМИ в детскую больницу в Николаеве

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева пригласила журналистов от CNN и румынских СМИ снять сюжет о наших раненых детишках в областной детской больнице. Также в больницу привезли гуманитарную помощь и лекарства.

Об этом Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.