Оккупанты возят с собой украинских детей в качестве живого щита

Оккупанты используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении колонн техники.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Фиксируются неоднократные случаи, когда оккупационные войска используют украинских детей в качестве живого щита для военной техники. По сообщениям местных жителей в селе Новый Быков (Черниговская область), российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страхование колонны военной техники на марше. Кроме того, оккупанты используют детей в качестве заложников – в качестве гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам. Случаи использования детей в кости прикрытия отмечаются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях», – говорится в сообщении.

Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды.