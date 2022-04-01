В Николаеве попрощались с участником АТО, который погиб в результате российского ракетного удара по зданию ОВА

В Николаеве в пятницу, 1 апреля, в Кафедральном Соборе Касперовской иконы Божией Матери попрощались с ветераном АТО Петром Павлюком.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Петр Павлюк погиб в результате российского ракетного удара по зданию Николаевской областной государственной администрации, который был нанесен утром 29 марта. По последним данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетного удара погибли 28 человек, один из которых от полученных травм скончался в больнице.

Петр Павлюк в 2014 году воевал на Донбассе в зоне антитеррористической операции. После возвращения в Николаев он стал заместителем главы общественной организации «Николаевский областной союз ветеранов и участников Антитеррористической операции», которая активно помогала украинским бойцам.

В декабре 2017 года по случаю Дня Вооруженных Сил Украины участника АТО Петра Павлюка наградили знаком отличия «Крест Святого Николая».