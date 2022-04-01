«Нах*й надо было идти?»: Оккупанты не видят смысла войны в Украине

В сети опубликовали очередную запись перехваченного разговора российских оккупантов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Российскому оккупанту стыдно за отступление из Черниговской и Киевской областей, он считает это изменой российской армии.
«Хочет отводить войска с Киевской, Черниговской области. П*доры, сейчас все в спину плевать будут. А что не стыдно? Столько солдат погубили нах*й и сдаться?», - возмущается он.
«Что у нас вооружение такое? Или все это пи*дежь? Беспонтовое всё? Это реклама больше была. Позор бл*ть», - добавил он.
Между собой оккупанты признают, что по возвращению на родину их «заклюют».
- А вы че, так просто сидите?
- Сейчас пока да.
- А чего ждете?
- Честно говоря, не знаю.
- Обратно же люди вас заклюют в спину там.
- Так уже.
- Скажут: «Фу, лохи, бл*. Обоср*лись нах*й».
Напомним как в другом перехваченном разговоре выясняется, что российские оккупанты уничтожают свою технику, чтобы доложить руководству о якобы подбитой украинской.