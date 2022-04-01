В морпорту на Одесчине ГБР выявило металлические заготовки и изделия на ₴93 миллиона, принадлежащие российским компаниям – их планируют передать ВСУ

Государственное бюро расследований на территории морского порта в Одесской области выявило и инициировало национализацию принадлежащего российским предпринимателям имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Работники ГБР во время проведения оперативных мероприятий, обнаружили и изъяли на территории Морского торгового порта в Одесской области имущество российских коммерсантов, следовавшее транзитом через Украину. Стоимость металлических заготовок и изделий составляет более 93 миллионов гривен.

В настоящее время ГБР обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Одесской области с инициативой принудительно изъять продукцию и передать ее на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, что в Черкасской области Бюро экономрасследований национализирует 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих беларуси и россии.