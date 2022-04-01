Оккупанты заминировали кондитерскую фабрику в Буче и отравили продукцию

Кондитерская компания «Делиция» заявила, что российские войска заминировали территорию ее фабрики в Буче (Киевская область).

Об этом сообщает «Лига.net».

«Уважаемая громада Бучи! Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику «Делиция», так как рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили», - говорится в сообщении компании.

«Делиция» находится в городе Буча, около месяца находившемся под оккупацией русских войск. 25 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Буче звание города-героя.

Секретарь городского совета Тарас Шаправский заявил, что возвращаться в город пока нельзя, потому что там могут оставаться переодетые в гражданское российские диверсанты, а на территории много мин.