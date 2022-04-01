«Русский мир заехал и ко мне»: Жена Александра Усика опубликовала фото дома после ухода оккупантов

Супруга чемпиона мира Александра Усика опубликовала фото их дома расположенного в пгт. Ворзель на Киевщине, который освободили от солдатов российской армии.

Этим она поделилась в своем аккаунте в Instagram.

Известно, что в конце марта в доме Александра Усика поселились российские оккупанты, организовав там «мини-базу».

После освобождения Ворзеля, Усик вернулась домой. На фото видны следы от гусениц и последствия застолья.

«Русский мир заехал и ко мне! Твари! Просто всё испортили, насрали, как всегда. Долбо*бы. Ещё и застолье устраивали. Какие они тупые! Нищие. Г*вно», - написала она.

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