Кремль хочет провести «парад победы» в Украине, но даже оккупанты смеются над этими «планами», - СБУ

Кремль планирует приурочить «победу» к 9 мая, однако сами российские оккупанты, воюющие против Украины, в это не верят.

Об этом свидетельствует аудио-перехват, опубликованный Службой Безопасности Украины.

Например, этот захватчик, который сейчас со своим подразделением стоит на Житомирщине, уже не верит в победоносное для России завершение войны и единственное, о чем мечтает – вернуться домой.

Говорит, что до попадания в Украину тоже верил, что там «стреляют не сильно». Но вместо это теперь говорит следующее:

- Когда въехали – машины везде взорванные, все города разрушены нах*й. Мирных жителей …наши со всех сторон ху*рят.

Многие из оккупантов не выдерживают и ищут причины вернуться:

- ….здесь старшина съе*лся в россию уже нах*й. Есть дох*я здесь таких. Чухнули, когда поняли, что конкретно еб*шит».

А некоторые возвращаются домой самовольно, несмотря на то, что придется отсидеть в тюрьме.