Верховная Рада запретила символику «Z» и «V» и признала рф страной-террористом

Народные депутаты Украины приняли законопроект, который запрещает использование российской неонацистской символики и признает россию государством-террористом.

Об этом сообщает «Слуга народа».

Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев сказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами «государство-террорист» и «символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину».

«Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения россии в Украину, если их использование соответствует установленным этим законом признакам», – подчеркнул он.

Кроме того, Россия признается государством-террористом, одной из целей которого является геноцид украинского народа.

«Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения. Термин "террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима, - добавил Никита Потураев.

Напомним, что ранее в Раде разработали законопроект о компенсации за разрушенное во время войны жилье.