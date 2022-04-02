«Война внесла свои коррективы»: Интервью с заместителем прокурора Николаевщины

Начатая 24 февраля РФ война против Украины стала испытанием и для правоохранительной системы. Украина и в мирное время не могла похвастаться большими результатами в этой сфере, которую постоянно приходилось реформировать. Из-за нападения Кремля внимание больше сместилось к документированию военных преступлений оккупантов. Вместе с тем органам правопорядка, прокуратуре и судам нужно продолжать соблюдать законность и в других сферах.

Редакция «Преступности.НЕТ» поговорила об этом с заместителем руководителя Николаевской областной прокуратуры Артуром Оганнисяном.

– Процесс расследования уголовных производств, их рассмотрение в судах сильно замедлилось или удалось сохранить прежний темп?

– Не будем лукавить и обманывать друг друга, процесс замедлился. Все мы понимаем, что сейчас происходит в стране, в том числе и в системе правоохранительных органов. Но процесс контролируемый и понятный. Каких-то беспредельных решений никто не выносит, никто об этом не сигнализирует. У нас есть список контрольных дел, подстражных дел – все контролируем, мониторим и даем правовую оценку. Процесс замедлился: где-то дистанционно работают люди, где-то по видеоконференции проводятся заседания, где-то технически трудно, бывает связь, интернет или электричество пропадает. Есть разные нюансы.

– Не будет ли в связи с этим проблем с разумными сроками рассмотрения и тому подобного, ведь мы не знаем, сколько еще будет продолжаться эта война?

– Ситуация неизбежна, но мы стараемся на это повилять. Но есть причины, которые от нас не зависят. Все стараются, чтоб дела направлялись в суд, чтобы они рассматривались. Но еще есть и другие приоритеты и этими вопросами тоже занимаемся: документируем военные преступления, совершенные военными Российской Федерации. У нас много производств открыто по региону по всем актам агрессии, соответственно следователи проводят досудебное расследование, мы процессуально руководим следствием. Но это не говорит о том, что все другие дела отошли на второй план. На первом плане особенно преступления против здоровья и жизни, факты краж, разбоев, по которым ужесточили ответственность.

– Если сравнивать уровень преступности сейчас, за месяц войны, с аналогичным периодом ранее, факты уголовных правонарушений участились? Да, стало больше дел по военным преступлениям, но и полиция работает в усиленном режиме, также к охране правопорядка привлекается тероборона и другие новые формирования при местных органах власти.

– Анализ преступности по определенным категориям сейчас дать сложно. Если рассуждать и философствовать, то у органов полиции тоже сместились приоритеты. И у населения тоже. Сначала должно поступить заявление от гражданина. В мирное время у людей есть когда писать заявления, обращаться в полицию. Сейчас многие могут махнуть рукой и не заявлять, что у них что-то украли, списывают это на военное время, некоторые покинули город и не знают о таких фактах. Соответственно по этим причинам есть баланс и резкого всплеска нет. Я читаю каждые день сводки и сказать, что начался резкий рост краж, грабежей, разбоев не могу. Я пока этого не вижу.

– Но и о снижении тоже говорить нельзя?

– То, что преступность снизилась, также нельзя сказать. Война внесла свои коррективы и в коммуникации. Раньше линия 102 не была перегружена, а сейчас: полетел снаряд, ракета – звонят на 102, что-то взорвалось – звонят на 102, проехала колонна – звонят на 102. Соответственно у операторов настолько перегруз, что не могут фиксировать все эти правонарушения. И объективно говорить о росте или снижении преступности нельзя. Мы все документируем, анализируем и будем проводить оценку, проводить координационные совещания.

– В Сети была информация, что фигуранты громких в области уголовных дел Шорников, Богомятков, Ислангириев обращались в суды, чтобы им смягчили меру пресечения под предлогом желания защищать страну.

– Судья Алейников принял решение освободить Шорникова из-под стражи в связи с тем, что он будет помогать нашим вооруженным силам в рядах территориальной обороны. Моя позиция такова, что мы будем перепроверять эту информацию, учитывая то, что это было дело об убийстве, а в своих показаниях он указывал, что не владеет огнестрельным оружием, что не имеет соответствующих навыков. Возникает тогда вопрос: чем он может помочь территориальной обороне. Может, окопы, траншеи копать или водителем работать. Сомнения есть по поводу этого вопроса. Мы просто так эту ситуацию не оставим и будем ее проверять. Что касается Апти Ислангириева, то был приговор суда первой инстанции, определено наказание шесть месяцев ареста, но он подал апелляцию, которая еще не рассмотрена, поэтому решение не вступило в законную силу. Данных о том, что он помогает нашим военным или представителям теробороны нет у нас. Такое решение, как относительно Шорникова, судом в отношении Ислангириева не принималось. Что касается Богомяткова, то срок содержания под стражей у него истекает 4-го апреля. Он сидит в СИЗО. Насколько мне известно, по нашей информации, Шорников ходит с каким-то ходатайством от территориальной обороны, что Богомятков тоже ценен как боец в рядах территориальной обороны. Я думаю, что когда будет рассматриваться этот вопрос в суде, то, возможно, что там будет это письмо и мы дадим ему оценку. Пока это на уровне разговоров – я письма этого не видел. Для меня главное, что сейчас этот человек находится под стражей, мы идем по процедуре и будем наставать на продлении действующей меры пресечения. Какое решение примет суд – увидим в начале апреля.

­– Относительно сотрудников прокуратуры: в Николаевской области может кто-то отказался от своей работы, кто-то покинул свои места или все продолжают работать?

– На удивление практически все на своих местах, на связи. Кто-то работает удаленно, кто-то на рабочем месте. Понятно, что кто-то по семейным и бытовым причинам покинул регион. Но организована работа так, что те, кто покинул регион и находятся в других областях, также работают в группах процессуальных руководителей снова же по военной агрессии: они допрашивают переселенцев со всей Украины на границе и в других местах. Все при деле, все работают, каждому дали участок работы. Фактов о том, что кто-то уволился за этот месяц по собственному желанию, нет, никто не пропал. Мы знаем, где каждый сотрудник находится и чем занимается. Сказать, что у нас есть сотрудники, которые ни чем не занимаются, нельзя. Понятно, что есть люди, которые уехали по программам, в основном это женщины с детьми. У нас было письмо с Офиса Генпрокурора, что есть возможность уехать в Польшу, Литву, чтобы там какое-то время побыть в семьях полицейских или прокуроров. Но это единицы. Большинство остались в Николаеве. Понятно, что Снигиревка сместилась в Первомайский район, Вознесенск – в Южноукраинск. Все на территории региона, все работают, все на связи.

– В соседнем регионе, в Херсонской области, многие населенные пункты сейчас заняты оккупационными войсками. Ту же полицию вывели в Николаевскую область. А где Херсонская прокуратура сейчас? Функционирует ли она как отдельное подразделение или ее сотрудников перетасовали по разным регионам?

– Насколько мне известно, то 24 – 25 февраля у них была эвакуация и был обозначен регион – Николаев. Они прибыли в Николаев, мы тут организовывали им жилье и рабочие места. Когда начали вражеские войска смещаться к Николаеву, то и они сместились в какой-то другой регион, где они и работают. Я не знаю, в какие регионы их распределил Офис Генпрокурора, но они работают. Я вижу по аналитическим документам, что они работают.

– А за кем непосредственно закреплена подследственность в Херсонской области?

– Этого я не знаю. Очевидно, что полиция Херсонщины организовала проведение досудебного расследования. Прокуроры, видимо, имеют доступ к этому всему.

– Но в Николаевскую область из Херсонской прокуратуры никакие дела не передавались: ни новые, ни старые?

– Нет. Но мы занимаемся некоторыми преступлениями там. Допустим, приехал человек из Херсонской области, а там было совершено в отношении него правонарушение и он приехал в Николаев, заявил об этом, то мы здесь зарегистрировали уголовное производство и организовываем, насколько это возможно, проведение первичных следственных действий. Мы не говорим ему, чтобы он искал херсонского прокурора или полицейского. Мы обязаны по закону принять заявление и зарегистрировать, а дальше будем определять, что с ним делать. То же самое по пострадавшим военнослужащим. Они доставляются в наши больницы, мы назначаем экспертизы, соответственно регистрируем дела и делаем свою работу. Никто не открещивается, что это территория Херсона. Пока это так работает. Потом будем давать этому оценку, определять подследственность. Учитывая, что мы территориально ближе к Херсонской области, то естественно, что мы не будем это в Тернополь или в Ужгород отправлять.

– Много поступало таких обращений, ведется ли отдельный учет по переселенцам? Есть такая практика на границе, где собирают данные о военных преступлениях. Проводится ли такая работа прокуратурой в Николаевской области?

– Мы в основном организовали работу по нашему Николаевскому региону. Если кто-то из Снигиревки переехал в Первомайск, Врадиевку, Кривое Озеро, то создана группа прокуроров, которая уже допросила порядка 40 человек относительно событий, которые были в Снигиревке, Вознесенске. Мы внутри области пытаемся контролировать и документировать факт агрессии. Допустим с Николаева приехал человек в Первомайск, мы пытаемся допросить его о причинах, а он рассказывает, или ему в дом ракета попала, или иные факты агрессии. Дальше мы признаем его потерпевшим и начинаем работу. Пока занимаемся переселенцами внутри региона. В основном такие сейчас находятся в Первомайском, Кривоозерском, Врадиевском районах. Соответственно и нашим сотрудникам, которые там временно дислоцированы, обозначен вот этот участок работы и они допрашивают этих людей в рамках базовых дел.

– Какие самые большие сложности во время расследования военных преступлений?

– Все сложно. Во-первых, средства защиты для правоохранителей, каски, жилеты, необходимые для осмотра места происшествия. Это специфические дела, в которых надо понимать, как и что документировать, как провести и организовать осмотр места происшествия, описать все. До этих событий с этим было сложно, а сейчас еще больше сложностей.

– Как-то вырабатывался четкий механизм, как собирать доказательства? Приехал, допустим, человек с оккупированной Снигиревки и в отношении него кто-то совершил там преступление или он был свидетелем преступления. Разумеется, что никто на оккупированную территорию не может поехать ни следственно-оперативная группа, ни прокурор. Но как-то нужно документировать. Как это происходит?

– У нас каждый факт агрессии мониторится, регистрируется, вносится в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). К примеру, прилетела в Николаев ракета, разрушила какое-то здание или просто упала. После регистрации начинают собирать свидетельские показания. Также есть платформа warcrimes.gov.ua – очень удобная. Нам дали туда допуск. Каждый гражданин туда может зайти и заявить о военном преступлении. В Николаевской области с момента запуска уже 260 заявлений было по состоянию на вчера (прим. ред. – интервью записано 28 марта). Потерпевший или свидетель на этом сайте может сообщить обстоятельства, прикладывать фото- и видеофиксацию. У нас сейчас за этой платформой закреплены 16 человек, которым поручено обрабатывать эти сведения, проверять есть ли по этому факту уголовные производства, или, если эти сведения не являются предметом какого-то производства, то они должны это заявление внести рапортом в ЕРДР и организовать расследование.

– Сколько всего в области зарегистрировано уголовных производств по фактам военных преступлений с момента масштабного российского вторжения?

– Более 178. Каждый день регистрируется порядка 10-15 производств.

– Можете подробнее рассказать о характере большинства этих преступлений? В нашем регионе это обстрелы, мародерство, совершенное российскими войсками, изнасилования, расстрелы, факты жестокого обращения с населением, военнослужащими, пленными?

– Фактов изнасилования пока, к счастью, у нас не было зарегистрировано и не было ни одного обращения о совершении таких преступлений российскими военнослужащими. Есть факты краж – в основном это автомобили, сельхозтехника. В основном это атаки, разрушения, причинение телесных повреждений, убийства орудиями дальнего поражения: «Градами», крылатыми ракетами и тп. Разрушают дома, инфраструктуру, школы. Все это фиксируется, документируется и проводятся расследования.

– Есть число погибших и пострадавших в Николаевской области вследствие российской агрессии?

– С 24 февраля по данным следствия погибло 78 мирных жителей области. Детей – шестеро. Мы собираем данные со всех источников: ГСЧС, по уголовным производствам, из больниц, моргов. (По данным на 30 марта, глава ОВА Виталий Ким сообщал о 134 погибших мирных жителях, - ПН).

– А как на счет данных о без вести пропавших в регионе? Часто ли обращаются сейчас по таким вопросам? В той же Снигиревке проблемы со связью.

– Без вести пропавшие всегда были и есть. Все факты регистрируются. Но нельзя четко сказать, что все эти люди пропали вследствие российской агрессии. Количество зарегистрированных органами полиции без вести пропавших – 16 человек.

– Не было ли проблем с тем, что некоторые фигуранты «под шумок» были отпущены судами из-под стражи, как тот же Шорников, или имели меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО, и сбежали после 24 февраля?

– Нет, таких фактов нет. Мы контролируем это. Шорников все же не сбежал, а выдержал правовую процедуру и по решению суда ему изменили меру пресечения. Другие факты тоже держим под контролем. Для нас это в приоритете, чтобы люди, которые совершили убийство, изнасилование под эту волну не вышли на свободу.

– Какая ситуация относительно пенитенциарных учреждений, которые находятся в опасных зонах?

– Те, кто содержался в Снигиревке и в других таких местах, которые были под вопросом безопасного нахождения и содержания, эвакуировали в Кропивницкий, часть – в Винницкую и Киевскую область. Никто на самотек это не оставляет. Всех этапируют в случае угрозы, чтобы они не вышли незаконно на свободу.

– Пленными занимается СБУ?

– Вообще все такие дела подследственны СБУ, но учитывая вал большой, в связи с загруженностью, иногда меняется подследственность на органы полиции. Поэтому у нас было 26 военнопленных, которые числятся за СБУ, и 32, которыми занималась полиция. Это те, которые являются фигурантами уголовных дел. Есть двое военнопленных, которых Военная служба правопорядка доставила в СИЗО и уведомила об этом СБУ. Но они еще не стали фигурантами уголовных дел. Выясняют их причастность к преступлениям. Есть еще такое понятие, как иммунитет военнослужащего, нормы Женевской конвенции. Если военнослужащий не совершал преступлений, то он идет совсем по другой процедуре.

– Большинство этих военнопленных дают показания? Или они молчат, или рассказывают придуманные легенды?

– Нет, практически все они дают показания. Насколько они объективные, точно пока сказать невозможно. С ними работают, выясняют с какой целью они сюда попали, что делали, совершали ли преступления против мирных граждан.

– Есть ли в нашем регионе факты коллаборационизма?

– Зарегистрированные факты есть, но еще нет подозрений. Есть факты госизмены, 65-летняя женщина собирала данные о воинских частях и передавала оккупантам. Один факт ГБР расследует по сотруднику полиции в Снигиревке. Есть факт в Первомайске, который сейчас проверяется следственным путем.

– Относительно представителей органов власти особо нет фактов, кроме этого сотрудника полиции?

– Нет. Даже регистрации нет по области. Пока так. Будут заявления – будем регистрировать и реагировать. Все органы работают, чтобы не допустить этих фактов.

Беседовал Тарас Леонтян, специально для «Преступности.НЕТ»