Негулевский сообщил, что в ВР запретили деятельность пророссийских партий: «Отдельное поздравление товарищу Фроленко»

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский сообщил, что в Верховной Раде запретили деятельность партий пророссийской направленности.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Нардеп отметил, что партии, которые не могут определиться с нашим врагом, больше не будут иметь возможность присутствовать на политической арене в Украине.

Отдельно Негулевский обратился к уже экс-главе фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете Владимиру Фроленко и напомнил ему о том, как Фроленко не мог определиться, с кем воюет Украина с 2014 года, не выделял деньги на терроборону незадолго до войны.

Помимо этого, депутат хоть и распустил партию, но объяснил это якобы угрозой для депутатов, которую он пытается избежать, так и не назвал россию – страной агрессором, и в целом позицию по этому поводу не высказывал, даже когда русские оккупанты разрушили здание Николаевского областного совета, унеся жизни уже 28 человек.

Ниже текст публикации без изменений:

«Коллаборационисты – поздравляю на борту российского корабля!

Сегодня мы с коллегами запретили деятельность партии «ОПЗЖ». Отныне никаких «здесь еще нужно разобраться» и «это неоднозначный вопрос». Отныне любая сомневающаяся в роли россии партия, не имеющая для этой так называемой страны вполне конкретного определения, не может играть на любом политическом поле нашей Украины – ни в Верховной Раде, ни в местном самоуправлении.

Отдельное поздравление по этому поводу хочу передать господину, или, может, лучше сказать, товарищу Фроленко. Товарищ! Ты можешь сколько хочешь играть на опережение и делать вид, что ты сам так решил и прекратил деятельность «ОПЗЖ» в Николаевском облсовете. Этого никто уже не помнит.

Вместо этого все запомнят твою вчерашнюю истерику по блокированию карточек на фоне разрушенного твоими хозяевами здания Николаевского областного совета и облгосадминистрации. Где сейчас 28 погибших. С которыми ты, как заместитель председателя облсовета, вероятно, хотя бы здоровался. Ни слова сочувствия семьям погибших и осуждению действий русских мразот.

Все запомнят сожженные дотла села, по которым рабы твоего хозяина били из РСЗО. И твой ноль реакции на это. Все запомнят, как ты залупился и решил незадолго до войны показать свой никчемный характер и подбил всех своих коллег не голосовать за деньги для территориальной обороны. Которая, возможно, сейчас вместе с ВСУ охраняет твою жалкую персону.

А еще, Володя, все запомнят, как ты в 2018 году спрашивал: «А что Украина воюет с россией? А я не уверен». Что, товарищ Володя, убедился? Нормально сейчас?

Ты настолько лживая и трусливая мразота, что даже сейчас, в состоянии полномасштабной войны россии против Украины, ты не можешь очертить свою позицию четко. Знаешь почему? Потому что ты все еще надеешься на комфортную жизнь и пока не знаешь, где она будет проходить. Я тебе подскажу. Обязательно».