Предоставил фальшивую справку и «понизил» себя до рядового: На границе с Венгрией задержали генерал-майора СБУ в запасе

В пятницу, 1 апреля, при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины был задержан офицер запаса СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В условиях военного положения генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию через пункт пропуска «Тиса» на Закарпатье.

В частности, он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе и «понизил» себя в звании до рядового.

По этому факту следователи Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове внесли сведения в ЕРДР по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.

Напомним, как на Одесчине мужчина пошел в территориальную оборону, чтобы незаконно переправлять призывников за границу.