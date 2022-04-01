Спасатели предупредили украинцев об опасности неразорвавшихся минометных мин

Украинские спасатели предупредили об опасности неразорвавшихся минометных мин, которые могут найти мирные жители.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Минометные мины часто встречаются в районе проведения боевых действий и очень опасны. Не приближайтесь к ним, не двигайте, не берите в руки, не бейте по ним, не нагревайте. Сообщайте о таких находках по телефонам 101 и 102!» - сообщили спасатели.

Напомним, ранее в ГСЧС опубликовали фото и описание мин, которые оставляют российские оккупанты.