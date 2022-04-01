«Население области – это наши глаза и уши»: Разведчик рассказал, как харьковчане помогают в борьбе с оккупантами

Офицер Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным «Вито» рассказал, что жители Харькова существенно помогают ВСУ в борьбе с оккупантами.

Об этом сообщает «Армия Информ».

- Честно говоря, меня приятно удивил бойцовский дух харьковчан. Я убедился, что Харьков – это действительно украинский город… В первые дни вторжения к нам каждый день обращалось 300-500 горожан с просьбой и просто требованиями выдать им оружие, выставить их где надо против захватчиков. Это были и мальчики 15-16 лет, и даже 87-летний дедушка со своим охотничьим ружьем! Нам помогали и помогают очень многие женщины, медики, мощно поддерживает харьковский бизнес.