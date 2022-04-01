«Население области – это наши глаза и уши»: Разведчик рассказал, как харьковчане помогают в борьбе с оккупантами

Офицер Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным «Вито» рассказал, что жители Харькова существенно помогают ВСУ в борьбе с оккупантами.
Об этом сообщает «Армия Информ».
- Честно говоря, меня приятно удивил бойцовский дух харьковчан. Я убедился, что Харьков – это действительно украинский город… В первые дни вторжения к нам каждый день обращалось 300-500 горожан с просьбой и просто требованиями выдать им оружие, выставить их где надо против захватчиков. Это были и мальчики 15-16 лет, и даже 87-летний дедушка со своим охотничьим ружьем! Нам помогали и помогают очень многие женщины, медики, мощно поддерживает харьковский бизнес.
- Население Харьковской области – наши глаза и уши. Более того: мы получаем данные от гражданских людей из российского Белгорода и не только. Они чудом выходят на наши «паблики», сбрасывая информацию о движении вражеских войск в сторону Украины, их составе и т.д. Мы ее оцениваем, анализируем, дополняем и сравниваем с данными нескольких других источников, а затем доводим до боевых частей и составляем планы собственных или совместных действий. Как результат – огромные потери врага, - отметил «Вито».