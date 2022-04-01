Более 30 стран мира согласились заполнить рынок нефти, чтобы РФ потеряла в доходах

Президент США Джозеф Байден заявил, что более 30 стран присоединились к кампании по насыщению нефтью рынка с целью снижения цен.

Об этом пишет «Экономическая правда».

- Я координировал этот шаг с союзниками и партнерами по всему миру. В это утро более 30 стран в мире собрались на экстренную встречу и согласились высвободить для рынка десятки миллионов дополнительных баррелей нефти, - сказал Байден.

Он заявил, что разные государства выступили единым фронтом с целью не дать РФ «превратить энергетические ресурсы в оружие», направленное против США, государств Европы и других стран.

При этом Байден назвал нынешнее высвобождение топлива из стратегического запаса США наиболее масштабным в американской истории. Президент добавил, что его администрация работает с американскими производителями нефти по увеличению ее добычи.

Накануне Байден объявил о решении направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 миллиону баррелей нефти в сутки в течение ближайших шести месяцев. Президент добавил, что во многом цены будут зависеть от того, сколько нефти из стратегических запасов согласятся высвободить союзники США. Байден предположил, что они могли бы выделить 30-50 миллионов баррелей. На этом фоне нефтяные котировки завершают неделю наиболее резким понижением за два года. С начала недели Brent подешевела более чем на 10%, WTI – на 12%.