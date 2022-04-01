Президент Зеленский отметил четырех николаевских морпехов орденом «За мужество», одного из них посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» ІІІ степени четырех военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.

Соответствующий указ №194/2022 размещен на сайте Главы государства.

Согласно указу, за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом «За мужество» ІІІ степени награждены:

– младший сержант Довгодько Максим Сергеевич

– капитан Тофан Назарий Ильич

– младший сержант Федорчук Петр Юрьевич

– старший лейтенант Щелинский Владислав Алексеевич (посмертно).

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями 16 военнослужащих морской пехоты, батальоны которых дислоцируются в Николаевской области.