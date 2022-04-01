ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе украинские воины уничтожили 78 единиц техники врага

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 1 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 2 апреля.

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00:38 Сообщают о взрывах в Днепре, Кривом Роге и Харькове.

00:38 На Донбассе украинские воины Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 9 атак врага.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага.

В то же время журналист Юрий Бутусов опубликовал фото разгромленной техники российских войск у села Велика Дорога Черниговской области - 31 единица боевой техники уничтожены и захвачены 30-31 марта.

00:30 Очевидцы заметили колонну из примерно 50 единиц военной техники вооруженных сил Беларуси вместе с четырьмя ЗРК С-300, которая стояла на трассе в направлении границы с Украиной.

Около 20:00 (по минскому времени) колонна военной техники вооруженных сил Беларуси стояла на трассе Р-23 в направлении из Минска в Слуцк.

Перед этим около 17:30 часть этой большой колонны видели возле села Михановичи в окрестностях Минска. В ее составе, кроме С-300, заметили грузовики МАЗ и радиолокационный комплекс 5Н66 для обнаружения объектов на низкой высоте.

Две колонны соединили в одну. Видео, которым очевидцы поделились со страницей журналиста Антона Мотолько, сделали на пересечении трасс Р-23 и М1.

На видео можно заметить, по меньшей мере, четыре системы С-300.

00:22 Издание Бабель опубликовало видео, как выглядит село Большая Дымерка на Киевщине, которое было под оккупацией россиян.

00:17 Журналист Денис Казанский сообщает, что российские оккупанты уничтожают металлургический комбинат Ильича в Мариуполе. Крупнейшее предприятие Донецкой области, где работают десятки тысяч человек.

00:15 Российские оккупанты прицельно обстреливают украинские больницы и скорые.

Об этом сообщил во время телемарафона министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет «Суспільне».

- С начала войны обстреляно 274 больницы, 13 – уничтожено полностью, они восстановлению не подлежат, будем строить новые больницы. 70 скорых уже выведены из строя обстрелами. 6 медицинских работников убиты, 20 сейчас тяжело ранены. Это все – последствия войны, террористических действий российской федерации в Украине, - сказал Ляшко.

Он добавил, что заработная плата медицинским работникам выплачивается, необходимые медицинские изделия и медицинские средства закупаются.