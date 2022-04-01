«Берегите своих детей, нам не нужны новые убитые люди»: Зеленский призвал россиян не пускать срочников в армию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что весенний призыв в армию РФ приведет к тому, что российских срочников отправят на войну в Украину.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
По его мнению, россиянам не расскажут правду о призыве, поэтому он призвал граждан РФ не отпускать своих сыновей в армию.
- Предупредите каждого такого призывника, их родителей: нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома, - сказал Зеленский.
Также он отметил, что армия РФ собирается призвать людей в оккупированном Крыму.
- Это нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, за которое будет ответственность, и которое также является аргументом, чтобы санкции против РФ усиливались. Хочу сказать жителям Крыма: саботируйте эту историю на любом из этапов. А если не выйдет, то не выполняйте преступных приказов и при первой возможности сдавайтесь ВСУ. Мы все поймем. Вы будете жить, - добавил Зеленский.