«Берегите своих детей, нам не нужны новые убитые люди»: Зеленский призвал россиян не пускать срочников в армию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что весенний призыв в армию РФ приведет к тому, что российских срочников отправят на войну в Украину.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

По его мнению, россиянам не расскажут правду о призыве, поэтому он призвал граждан РФ не отпускать своих сыновей в армию.

- Предупредите каждого такого призывника, их родителей: нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома, - сказал Зеленский.

Также он отметил, что армия РФ собирается призвать людей в оккупированном Крыму.