Оккупанты на Николаевщине: В области отменили воздушную тревогу

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.
После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.
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В данной новости мы будем следить за событиями 2 апреля.
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07:01 В Николаевской области отменили воздушную тревогу.