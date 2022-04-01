«Здесь один агрессор – это президент Путин и российские военные»: В Белом доме прокомментировали взрывы в Белгороде

Взрыв на нефтебазе в Белгороде (РФ) не меняет того, что агрессор в войне против Украины только один, и это Россия.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, передает «Зеркало недели».

Представитель администрации Джо Байдена констатировала, что пока нет никаких подтверждений со стороны украинских властей касательно ударов по российской территории. В то же время бесспорными остаются факты бомбардировок кремлевскими силами украинских городов.

– Здесь один агрессор – это президент Путин и российские военные под его руководством, – прокомментировала Псаки взрывы в Белгороде и отметила, что в Белом доме не намерены вдаваться в размышления о возможности даже гипотетических ударов.

Напомним, 1 апреля в российском городе Белгород у границы с Украиной произошел масштабный пожар на нефтебазе. Местные власти обвинили во всем украинцев, заявив, что это произошло из-за ударов двух вертолетов, находящихся на вооружении нашего войска.