Кремль продолжает финансировать войну через «Газпромбанк», который не отключили от SWIFT

Российские банки продолжают финансировать российскую агрессию против Украины.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
«Установлено, что через российские «Промсвязьбанк» и «Газпромбанк» осуществляются закупки БпЛА, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино). «Промсвязьбанк» 12 марта попал в перечень учреждений, отключенных от системы SWIFT. Что касается «Газпромбанка», то санкции против него ввела только Великобритания. Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей», – говорится в сообщении.
Напомним, что НБУ просил руководство SWIFT усилить финансовое давление на россию из-за войны с Украиной и наказать Центробанк рф.