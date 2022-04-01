УЗ назначила на сегодня пять эвакуационных рейсов из Краматорска

В субботу, 2 апреля "Укрзалізниця" в очередной раз объявила об осуществлении эвакуационных рейсов из Краматорска. Таких будет минимум пять.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Поезд №142 Славянск - Львов уже спешит довезти до безопасности еще 1075 беженцев из Донбасса, которым мы желаем легкого путешествия и теплой встречи. А тем временем 873 беженца из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка уже в полной безопасности во Львове или продолжают свое путешествие дальше", - говорится в сообщении.

На сегодня в УЗ подтвердили минимум 5 рейсов из Краматорска, а именно: