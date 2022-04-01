Зеленский предупредил «гауляйтеров», которых «назначает» россия: «Ответственность за коллаборацию неотвратима»

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил коллаборантов, сотрудничающих с российскими оккупантами, о неизбежности ответственности.

Об этом говорится в его традиционном видеообращении.

– Там назначают каких-то «гауляйтеров», каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органов власти – чтобы сотрудничали с этими обманутыми назначенцами, – сообщил Зеленский.

– Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратимая. Завтра или послезавтра – это вопрос второстепенный. Главное – неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в «гауляйтеры», может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами будут проблемы. Это последнее предупреждение, – резюмировал глава государства.