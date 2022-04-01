«Надеюсь, что решения найдутся»: Зеленский на международном уровне обсуждает вопрос эвакуации из Мариуполя гражданских и военных

Мариуполь Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает на международном уровне вопросы эвакуации из Мариуполя как жителей города, так и украинских военнослужащих.

Об этом говорится в его традиционном видеообращении.

– Днем говорил с Президентом Франции Макроном. О гуманитарной ситуации в украинских городах, которые подвергаются обстрелам от оккупантов. Отдельно говорили о ситуации в Мариуполе. Для которой, я надеюсь, все же может найтись решение. Европа не имеет права реагировать молчанием на происходящее с нашим Мариуполем. На эту гуманитарную катастрофу должен отреагировать весь мир, – заявил Глава государства.

Также он напомнил, что 1 апреля работали гуманитарные коридоры в трех областях – Донецкой, Луганской, Запорожской. Удалось спасти 6 тысяч 266 человек. В том числе 3 тысячи 71 человека из Мариуполя.