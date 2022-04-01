Командувач Повітряних Сил ЗСУ Олещук: Противник змінив тактику ведення бойових дій у небі

1 квітня на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ була опублікована стаття командувача ПС ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, в якій він аналізує ситуацію в небі над Україною.

Нижче публікуємо текст без змін.

Завершується 37-й день героїчного опору Збройних Сил та всього українського народу!

37 добу поспіль з моменту повномасштабного вторгнення нелюдів на нашу землю, Повітряні Сили обороняють українське небо від російської авіації та крилатих ракет ворога. Мужньо та героїчно захисники неба захищають свої позиції і на суходолі, відбиваючи численні атаки окупантів, диверсійно-розвідувальних груп.

У цей доленосний для світу день, 24 лютого, рашисти нанесли по Україні масований ракетний удар. У хід пішли балістичні ракети "Іскандер", крилаті ракети "Калібр" та типу «Х». Першими цілями окупантів стали саме Повітряні Сили: радіолокаційні підрозділи, зенітні ракетні війська, військові аеродроми, командні пункти. Вони планували одномоментно знищити усю протиповітряну оборону держави. Однак ми готувалися до такого сценарію, тому успішно вивели з-під удару майже всю техніку та людей, які продовжують виконувати завдання в умовах, що склалися.

Військове керівництво окупаційних військ чи не щодня звітує своїм громадянам, що знищено всю систему протиповітряної оборони України: 90% аеродромів та майже всі зенітні ракетні війська!

Нісенітниця!

Це слово росіянам важко вимовити, як і збагнути неймовірні масштаби огидної російської пропаганди. Ворог не контролював і не контролює українське небо. Мова може йти про певний контроль окупантами повітряного простору на тимчасово окупованих територіях, де противник уже завіз чимало засобів ППО: С-300, С-400, "Бук", "Панцир", "Тор", які поступово знищуються артилерією, авіацією та іншими вогневими засобами. Саме там ворожа авіація проявляє активність, але і там щодня несе втрати.

Коли окупанти зрозуміли, що їм ніяк не вдасться знищити боєздатність Повітряних Сил, а українські міста стали справжніми неприступними фортецями, вони вдалися до перевіреної тактики русні – терору мирного населення, бомбардування міст, сіл, пологових будинків, знищення всієї інфраструктури, щоб занурити Україну в глобальну гуманітарну катастрофу.

Найгірше те, що переважна більшість населення рф підтримує дії військового злочинця путіна, вони не проти, аби знищували українців – жінок, дітей, людей похилого віку! Вони хочуть цього – бо так велів російський телевізор!

Сьогодні противник змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив основну активність на Сході країни.

Понісши серйозні втрати в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами. Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим питанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни.

Аби покінчити з цим усім безчинством, злочинами проти людства, український уряд робить відчайдушні кроки на всіх фронтах.

Втім, найпереконливіший аргумент для кровожерливого окупанта – це потужний кулак і рішуча відсіч!

Свобода та демократія має бути добре озброєна!

Тому Повітряні Сили закликають увесь цивілізований світ і надалі стояти поруч з Україною, захистити демократичні цінності, допомогти героїчному українському народу уберегти себе та світову спільноту від сил темряви!

Ми щиро дякуємо нашим союзникам за солідарність, фінансову, гуманітарну допомогу та санкції проти держави-терориста, за ту військово-технічну допомогу, яку уже надали наші партнери Україні. Але її замало! Нам потрібна більш технологічна сучасна зброя, яка допоможе швидко навести лад у небі і звільнити його від присутності повітряних терористів. Наші союзники знають, що конкретно потрібно Україні, зокрема Повітряним Силам! Це винищувачі та зенітні ракетні системи середньої та великої дальності і не лише радянського виробництва.

Ми били, б’ємо і будемо бити ворога!

Лишень хочеться робити це швидше та ефективніше, аби вберегти наш дім від окупантів і зберегти якомога більше життів українців!