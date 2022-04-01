На Николаевщине с начала войны оккупанты разрушили 1756 гражданских объектов, в основном пострадали дома

По состоянию на 2 апреля с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 1756 объектов.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

Среди пострадавших объектов:

– объекты жилого фонда – 1304, – медицинские учреждения - 12, – учебные заведения – 79, – заведения культуры – 24, – объекты промышленных предприятий – 17, – объекты жизнеобеспечения: газо - 74, электро - 164, водо - 7, теплоснабжения - 6, - другие невоенные объекты – 69.

Сейчас в области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

Напомним, что ущерб, нанесенный Николаеву российскими войсками, по состоянию на 1 апреля составляет 84 миллионов гривен.