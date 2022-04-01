В Одесской области криминальных элементов с помощью полиграфа проверяли на сотрудничество с российскими оккупантами

Сотрудники Департамента стратегических расследований совместно с теруправлением в Одесской области Нацполиции проверили представителей «криминалитета» относительно возможного сотрудничества с российскими ссыльными и диверсионно-разведывательными группами.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

К оперативникам поступала информация, что лица местного преступного мира якобы пообещали вражеским спецслужбам дестабилизировать ситуацию в регионе, а затем создать условия для его захвата. Поэтому полицейские отработали лиц, имеющих связи или связанных с криминальным миром.

По результатам мер полицейские изъяли оружие, патроны, гранаты, ножи.

По всем фактам открыты уголовные производства. После проведения экспертного исследования будет решаться вопрос о сообщении подозрений.

Кроме того, одним из инструментов проверки правдивости показаний указанной категории лиц был опрос с помощью полиграфа. Все исследования проведены по согласию, без какого-либо принуждения или сопротивления. Результаты показали, что информация об их возможном сотрудничестве с врагом – это фейк.