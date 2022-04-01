Украинским защитникам будут выплачивать «боевые» 100 тысяч гривен за ранение и плен

Украинским защитникам и защитницам, получившим ранения в бою или попавшим в плен, будут выплачивать по 100 000 гривен.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины со ссылкой на постановление Кабмина.

1 апреля на заседании правительства было принято решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 28 февраля 2022 года №168 «Вопрос некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения».

В частности, принятые изменения позволят включать к приказам о выплате дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 000 гривен, лиц;

- в связи с ранением, связанным с защитой Родины, которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, включая время перемещения из одного в другое больничные учреждения, или же находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению военно- врачебной комиссии; - лицам, захваченным в плен или которые стали заложниками, а также интернированные в нейтральные государства или безвести пропавшие; - лицам, погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений - за весь месяц, в котором лицо погибло.

Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели лица и определения полного круга лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь.