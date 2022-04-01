Турция готова эвакуировать из Мариуполя по морю гражданских и раненых

Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

Об этом заявил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Anadolu.

По его словам, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.

- Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране, - сказал Акар.

Акар отметил, что Турция продолжает поставки гуманитарной помощи украинскому народу.

Глава оборонного ведомства Турции напомнил, что за последние недели неоднократно общался по телефону с российским и украинским коллегами, Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым. По его словам, также состоялась его личная встреча в Стамбуле с Резниковым.

- Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности, важно немедленно объявить о прекращении огня, - подчеркнул Акар.

Турецкий министр сообщил об активных контактах с РФ и Украиной и по вопросу безопасного выхода турецких судов из украинских портов.

Касаясь минной угрозы в Черном море, Акар отметил, что на данный момент проблем для судоходства нет.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждает на международном уровне вопросы эвакуации из Мариуполя как жителей города, так и украинских военнослужащих. По словам Зеленского, турция выступает в этом вопросе в качестве посредника.