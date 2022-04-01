«Еб*мся с этой Украиной уже х*еву тучу времени! Месяц, бл*ть!»: Оккупант назвал путина «еб*ным ишаком» и рассказал об огромных потерях

В очередном перехваченном разговоре российский оккупант жалуется своей знакомой, что у него сдают нервы, состав терпит масштабные потери, а путин – конченый человек.

Разговор опубликовали в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

В ходе диалога оккупант признается, что среди состава огромные потери, но командованию плевать – например, командир бригады заявил, что из Украины оккупанты смогут уехать либо мертвыми, либо раненными, либо в тюрьму, как дезертиры.

В то же время, его собеседница, которая, судя по тону, не особо заинтересована в беседе, сообщила, что, по словам шаманки, война должна закончиться 13 апреля.

-Не могут Украину взять. Еб*мся с этой Украиной уже х*еву тучу времени. Месяц, бл*ть! Месяц тут еб*мся! Сука, а они взять ее не могут! Путин вообще – ишак еб*ный. Конченый человек. Тут уже миллионы людей погибли, миллионы! И он них*я не делает! Еще переговоры какие-то устраивает, еще че-то. И комбриг нам говорит: «Вы домой вернетесь либо грузом-200, либо грузом-300, либо от 7 до 12 лет». Дезертиры. -Как это? -Ну вот так и сказал. Что, либо мы тут сдохнем, либо че-нибудь оторвем, либо от 7 до 12 лет. -Вы там вообще не слушайте их. -Да вообще пох*й. Ну а х*ли, реально нервы сдают. Даже не то, что жалко себя или кого-то, пацанов, их родителей, когда ты каждый день видишь двухсотых. И думаешь: «Ну, за*бись». Каждый день двухсотые, по 30 «Уралов» выезжают с 200-ми и все. И всем пох*й, все сидят. У нас даже БТР уехал, я теперь без… Нашел, где жить, в какую-то зал*пу залез. -Куда? -Да, бл*ть, в какую-то машину заброшенную хохлятскую. -А куда они уехали? -Ну БТР все, увезли, нерабочий. -А-а. -Вся техника еб*ная… Не знаю, может реально отступим. Может еще что-то. В душе не *бу, что происходит. -В такое время, мне кажется, никто ничего не знает. Определенного. -Кто вообще говорит – до августа, да еб*нись, блять, столько тут сидеть. -Нам рассказывали, что по телеку показывали какую-то шаманку. И она говорила, что в этом году будет война с Украиной, что она продлится недолго. До 13 апреля. -До 13-го апреля?! -Угу.

Напомним, оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за «подбитую украинскую», чтобы создать хотя бы видимость своих «успехов» в Украине.